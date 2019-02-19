В Индии два военных самолета столкнулись в воздухе

В Индии два самолета авиационной пилотажной группы Военно-воздушных сил страны Сурья Киран потерпели крушение в районе авиабазы ​​Йелаханка в городе Бангалор (штат Карнатака). Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает агентство ANI.

По его данным, пилоты обоих самолетов благополучно катапультировались, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Указано, что инцидент произошел во время подготовки к крупнейшему авиасалону AeroIndia-2019, который пройдет на индийской авиабазе с 20 по 24 февраля.

На фотографии, опубликованной агентством, видно, как над местом аварии поднимается столб дыма.

#WATCH Two aircraft of the Surya Kiran Aerobatics Team crash at the Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. More details awaited. pic.twitter.com/kX0V5O0n6R — ANI (@ANI) 19 февраля 2019 г.

По свидетельствам очевидцев, причиной аварии двух самолетов стало лобовое столкновение в воздухе. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее на западе Турции, недалеко от города Маниса потерпел крушение самолет.

Также сообщалось, что на прошлой неделе легкомоторный самолет с пятью пассажирами разбился в Кении, никто не выжил.

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Источник: korrespondent.net