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19. 02. 2019

В Риме загорелся аэропорт

Из римского аэропорта Чампино из-за возгорания в здании утром во вторник, 19 февраля, эвакуированы все пассажиры и персонал. Об этом сообщает La Repubblica.

На данный момент рейсы отменены. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарные.

Ранее сообщалось о пожаре в международном аэропорту Франкфурта.

Парижский аэропорт эвакуировали из-за туфель

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Источник: korrespondent.net

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