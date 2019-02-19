Фонд Янковского и Госкино Украины провели бизнес-ланч на 69-м Берлинском кинофестивале

В этот день в лаунж-холле Палаты депутатов Берлина собрались более 130 продюсеров из 50 стран мира, чтобы познакомиться со своими украинскими коллегами. Комментируя это событие, Игорь Янковский отметил, что его Фонд вот уже седьмой год подряд последовательно продвигает украинское кино за рубежом.

"Несколько лет назад мы заложили хорошую традицию ежегодно проводить приемы "Meet Ukrainian Producers" на Каннском международном кинофестивале во Франции, которые пользуются большим успехом. И вот теперь в Германии мы от имени Украины второй год подряд организовываем встречу профессионалов на крупнейшем в мире Берлинском кинофестивале. В прошлом мы финансово поддерживали работу Украинского национального стенда на Европейском кинорынке, проводили Украинские вечеринки, привозили на Берлинале молодых кинематографистов. Организация бизнес-ланчей на Co-Production Market — это новый шаг в сторону развития отечественной киноиндустрии, которая начала демонстрировать серьезный подъем", — подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Николаевич Янковский.

Фонд Янковского проводит бизнес-ланчи на Берлинале второй год подряд. Главная цель – привлечение дополнительного внимания к Украине. Благодаря тому, что Украина второй год подряд выступила хозяином бизнес-ланча, глава Госкино Филипп Ильенко получил возможность провести презентацию Украинской киноиндустрии в рамках Country Session. Этот формат заключается в том, что представители четырех отобранных стран презентуют возможности своих стран и дают ответы на конкретные вопросы по совместному продюсированию фильмов, объясняют особенности предоставления госфинансирования.

В прошлом году после первого украинского бизнес-ланча по инициативе Фонда Янковского состоялась встреча руководства Co-Production Market с представителями украинской киноиндустрии, на которой обсуждалось, как увеличить представительство наших соотечественников на этой площадке.

И вот теперь, благодаря настойчивости Фонда Янковского и Госкино, в этом году уже 9 известных украинских продюсеров были аккредитованы для участия во всех активностях Co-Production Market.

"Мы очень рады сотрудничать с командами, которые намерены создавать кино в международной копродукции. Это высокий уровень возможностей. И такое сотрудничество несколько лет подряд мы уже имеем с украинскими продюсерами, — отметила руководитель Co-Production Market Мартина Блайс.

Столицу Германии также посетили вице-премьер-министр Украины Павел Розенко иминистр культуры Украины Евгений Нищук. Они не только побывали на премьере украинско-польско-британской картины "Мистер Джонс" известного режиссера Агнешки Холланд, который был отобран для участия в основном конкурсе кинофестиваля, но и ознакомились с работой украинского стенда на Европейском кинорынке и посетили украинский бизнес-ланч на Co-Production Market.

Украинская делегация на Берлинале 2019

На 69-м Берлинском кинофестивале кроме копродукционного фильма о Голодоморе в основном конкурсе, Украина была представлена ​​на Европейском кинорынке увеличенным национальным стендом "#UkraineISYourDestination". Также традиционно прошла Украинская вечеринка на Берлинале, которая вызвала огромный интерес гостей кинофестиваля.

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Источник: korrespondent.net