Президент Украины Петр Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском утром во вторник, 19 февраля, в центре Киева почтили память Героев Небесной сотни, сообщает пресс-служба главы государтсва.
По их информации, Порошенко и Туск прошли к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и установили лампадки у памятной стелы с именами погибших.
Cмотрите фотогалерею: Туск в Киеве почтил память Героев Небесной сотни
Они также ознакомились с проектом Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства, строительство которого запланировано на месте гибели активистов.
Отметим, ранее также Порошенко опубликовал видео встречи Туска в украинской столице.
Источник: korrespondent.net
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