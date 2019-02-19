Президент Украины Петр Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском утром во вторник, 19 февраля, в центре Киева почтили память Героев Небесной сотни, сообщает пресс-служба главы государтсва.

По их информации, Порошенко и Туск прошли к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и установили лампадки у памятной стелы с именами погибших.

Cмотрите фотогалерею: Туск в Киеве почтил память Героев Небесной сотни

Они также ознакомились с проектом Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства, строительство которого запланировано на месте гибели активистов.

Отметим, ранее также Порошенко опубликовал видео встречи Туска в украинской столице.

Как сообщалось, 18 февраля в Украине пятая годовщина расстрелов на Майдане. На Майдане Незалежности 18-20 февраля 2014 года погибли более 100 граждан, названых "Небесной сотней".

Напомним, в ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана. Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов Майдана, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.

Источник: korrespondent.net