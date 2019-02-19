ОБСЕ: Над Донбассом пролетел самолет-разведчик

В зоне безопасности неподконтрольного Донбасса 15 февраля зафиксирован пролет самолета, сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Сообщается, что 15 февраля в 10:00, находясь на юго-западной окраине Старобешево, что в 32 километрах к юго-востоку от Донецка, патруль СММ видел летающий объект к юго-востоку от своей позиции, пролетавший с юго-запада на северо-восток.

"При помощи оптических средств наблюдения команда СММ определила, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142)", - говорится в сообщении.

По данным ОБСЕ, с 10:50 до 11:10, пребывая в районе к северо-западу от Любовки, что в 43 километрах к юго-востоку от Донецка, к востоку от своей позиции наблюдатели зафиксировали самолет, пролетавший с севера на юг и в обратном направлении.

Также сообщается, что накануне вблизи Бердянки СММ потеряла беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия. При этом в "ЛНР" ранее заявили, что обнаружили у линии соприкосновения в районе поселка Червоногвардейское сбитый беспилотник ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net