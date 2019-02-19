ГПУ расследует четыре дела по убийствам на Майдане

Генпрокуратура расследует четыре дела по убийствам на Майдане во время Революции достоинства. Об этом в ходе круглого стола сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает 112 Украина во вторник, 19 февраля.

"Относительно причастных к убийствам людей результаты расследования следующие: сообщено о подозрении в целом 66 лицам, в отношении 16 из них обвинительные акты направлены в суд, в отношении четырех расследование продолжается до сих пор, еще 46 человек находятся в розыске", - отметил он.

При этом Горбатюк уточнил, что подозрения в совершении преступлений во время Революции достоинства были объявлены в том числе бывшему руководству государства. "Экс-президенту, министру внутренних дел, его заместителю, руководству киевской милиции, руководству СБУ и их подчиненным", - перечислил он.

Прокурор отметил, что на протяжении 2018 года следователями были получены разрешения на проведение специального заочного досудебного расследования, но с началом деятельности Госбюро расследований возможности завершения досудебного расследования именно в порядке заочного были потеряны. "На сегодня это невозможно, в том числе в отношении организаторов. Эта проблема на сегодняшний день не решена, хотя было голосование в ВР, но не было проголосовано", - напомнил он и призвал парламентариев вмешаться.

Ранее Горбатюк заявлял, что правоохранители в целом сообщили о подозрении 442 лицам относительно совершения преступлений против участников Евромайдана, в отношении 279 человек из них обвинительные акты были направлены в суд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net