На Днепровском меткомбинате погиб рабочий

На Днепровском металлургическом комбинате, что в Каменском Днепропетровской области, 18 февраля погиб работник. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-центр предприятия.

"18 февраля в доменном цехе ПАО Днепровский меткомбинат у пульта управления ГП-9 обнаружен горновой, 1972 года рождения, без признаков жизни. На место была вызвана скорая помощь, проводились реанимационные мероприятия. Через время медработники констатировали смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Указано, что сейчас проводится расследование для установления точной причины и обстоятельств инцидента.

Как известно, ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

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Также сообщалось, что в Горишних Плавнях на одном из предприятий лопнула стрела башенного крана. В результате аварии скончалась сотрудница.

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Источник: korrespondent.net