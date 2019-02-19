На Полтавщине перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате

В Гадяче бывшие работники местного предприятия Гадячсыр на три дня частично перекрыли дороги. Грузовым автомобилям ограничили въезд в город со стороны Полтавы и Миргорода. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Полтавской области.

"С 18-го по 20-е февраля 2019 года, в связи с проведением мирной акции бывшими работниками ООО Гадячсыр из-за невыплаты им заработной платы, въезд грузовых транспортных средств в город Гадяч со стороны Полтавы и Миргорода ограничен", – говорится в сообщении.

Для беспрепятственного въезда в Гадяч со стороны Полтавы полиция рекомендует двигаться по маршруту: Полтава – пгт Опошня – Миргород – село Комышня – Петровка – Роменская – Гадяч.

Водителям транзитного грузового транспорта, которые едут через Гадяч из пгт Липовая Долина Сумской области, рекомендуют двигаться по маршруту: Гадяч – Петровка – Роменская – Комышня – Миргород.

А тем, кто едет из города Лохвица Полтавской области, рекомендуемый маршрут: Лохвица – Петровка – Роменская – Комышня – Миргород.

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Источник: korrespondent.net