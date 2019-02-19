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19. 02. 2019

Россия проводит стрельбы в Азовском море - СМИ

Район в Азовском море неподалеку Керченского пролива закрыт для проведения стрельб из 18 по 20 февраля. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает со ссылкой на собственные источники Украинский милитаристский портал.

Указано, что стрельбы пройдут в западной части Темрюкского залива, расположена вблизи Керченского пролива.

 

В частности, по данным издания, на выходных Россия проводила радиотехнические учения на выходе из Керчи в Черное море, смысл которых - выявление координат утраченной радарной цели Киз-Аульским и Такильським радиотехническими постами наблюдения, в южной части Керченского пролива в Черном море.

 

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net

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