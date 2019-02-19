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19. 02. 2019

Военным РФ запретили иметь смартфоны и вести соцсети

Госдума России приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

За документ проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто. Необходимость принятия закона в Думе связывают с "особым интересом, который военнослужащие представляют для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций", а также с возможным "информационно-психологическим воздействием на российских военных".

Закон запрещает военным и тем, кого призвали на сборы, иметь при себе любые устройства для записи и хранения информации или трансляции ее в интернет, а также размещать фото-, видеоматериалы и данные геолокации, о себе и других военнослужащих, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности и месте их дислокации.

Аналогичный запрет будет распространяться и на сведения о членах семей и родителях военнослужащих. За нарушение этого ограничения военных будут привлекать к дисциплинарной ответственности. Контрактников за публикацию сведение в прессе и интернете могут уволить.

Как сообщалось, Рада запрещала военным в АТО мобильные телефоны. Порядок пользования мобильной техникой будет устанавливать командир части.

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Источник: korrespondent.net

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