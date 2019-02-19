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19. 02. 2019

На трассе Киев-Чоп 17-летний водитель без прав погиб в ДТП

На трассе Киев-Чоп в одном из сел Львовской области произошла авария, в которой погиб несовершеннолетний парень. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщили в полиции Львовской области.

Авария произошла 18 февраля примерно в 21:00 в Пустомытовском районе.

По данным ведомства, водитель автомобиля Renault Logan, 17-летний житель Львова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со Skoda Octavia под управлением 28-летнего жителя Каменка-Бугского района.

От полученных травм несовершеннолетний водитель Renault погиб на месте происшествия, водителя Skoda доставили в больницу.

Также установлено, что водительского удостоверения подросток, управляющий автомобилем Renault, не получал.

По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее в Запорожской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое несовершеннолетних.

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Источник: korrespondent.net

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