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19. 02. 2019

Туск выступил в Раде на украинском языке

Глава Европейского совета Дональд Туск во вторник, 19 февраля, выступает в Верховной Раде с речью на украинском языке, посвященной 5-й годовщине Революции достоинства.

"Я прибыл к вам в 5-ю годовщину драматических событий на Майдане, в годовщину Революции достоинства, чтобы поблагодарить всех украинцев и их избранников, независимо от партийных разногласий. Я приехал как президент Европейского совета, но также как поляк - ваш ближайший сосед и сердечный, доброжелательный друг", - сказал Туск, начиная выступление.

Он также заявил, что ЕС с Украиной и готов и дальше помогать. "Могу повторить перед вами не только от своего имени, но от имени всего ЕС – мы с вами и хотим вам дальше помогать", - заверил Туск.

Он привел слова из соглашения об ассоциации - ЕС признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор.

"Хочу повторить, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций пока Россия не выполнит свои обязательства. Также ЕС не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. Сделаю все, чтобы в этом ЕС оставался единым", - сказал Туск.

В сессионном зале, помимо депутатов, присутствовали президент Петр Порошенко и члены правительства.

Ранее сегодня Туск и Порошенко почтили память Героев Небесной сотни.

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Источник: korrespondent.net

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