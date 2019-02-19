Экс-беркутовцы попросили Совет Европы о независимом расследовании – СМИ

Находящиеся в СИЗО по подозрению к преступлениям на Майдане экс-бойцы спецподразделения Беркут направили письма в Совет Европы, а также странам-гарантам подписания Мирного Соглашения от 21 февраля 2014 года (Польше, Германии и Франции) с просьбой провести независимое расследование их дела. Об этом в интервью изданию Страна заявил бывший заместитель командира киевской роты Беркута Олег Янишевский.

"…объективное расследование возможно только в рамках международного расследования или с участием международных следственных групп. Как известно, создание такой мониторинговой комиссии Совета Европы по расследованию преступлений на Майдане было прописано в Соглашении от 21 февраля 2014 года. Но выполнено не было. Наша сторона защиты обратилась с письмами в Совет Европы, странам-гарантам подписания Мирного соглашения: Франции, Германии, Польше с просьбой выполнить пункт 4 этого соглашения и создать независимую европейскую комиссию по расследованию преступлений на Майдане", - сказал он.

Также в интервью обвиняемый в расстрелах людей на Майдане экс-беркутовец заявил, что не доверяет следствию Генпрокуратуры.

"Все следствие заточено на выполнение заказа "высоких кабинетов", в которых сидят заинтересованные лица. Эти люди никогда и ни при каких обстоятельствах не допустят объективного расследования событий на Майдане, так как следствие неизбежно выйдет на заказчиков расстрела в эти же "высокие кабинеты". В ходе судебных заседаний ряд свидетелей обвинения, подчеркиваю - обвинения, и это в основном протестовавшие тогда на Майдане, - заявляли о том, что огонь по ним велся из зданий, которые контролировала оппозиция. Им стреляли в спину. Также некоторые из них подтверждали, что у протестующих было оружие. Есть уже установленные люди, которые отвечали за завязку конфликта 20 числа, чтобы произошло то, что произошло. Наверное, мы их назовем или в судебном заседании, а может придумаем какую-то расширенную пресс-конференция для этого чуть позже", - сообщил Янишевский.

По информации ООН, в настоящий момент за преступления на Майдане, совершенные в 2013-2014 годах, наказаны три человека.

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Источник: korrespondent.net