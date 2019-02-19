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19. 02. 2019

В Никарагуа оппозиционный лидер получил 216 год тюрьмы

Суд в Никарагуа приговорил лидера оппозиции Медардо Майрена, принимавшего участие в антиправительственных протестах в 2018 году, к 216 годам и трем месяцам тюрьмы, сообщает издание Nuevo Diario.

Майрена является лидером крестьянского движения, выступающего против строительства трансокеанского канала в Никарагуа и за сохранение земель крестьян.

Сообщается, что приговор озвучил судья Эдгард Альтамирано Лопес в понедельник за закрытыми дверями. Приговор был вынесен по ряду обвинений, в том числе по обвинению в терроризме и организации убийств. Помимо этого, к тюремному сроку были приговорены еще два оппозиционера - Педро Мена и Луис Орландо Икабальсета. Они получили 210 и 159 лет тюрьмы соответственно.

При этом издание отмечает, что каждый из приговоренных будет отбывать в тюрьме по 30 лет, так как данный срок является максимальным по законам Никарагуа.

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Напомним, в апреле в Никарагуа начались массовые протесты против реформы социального обеспечения, которая предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшения пособий. Протесты переросли в акции с требованиями отставки Ортеги и Мурильо.

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Источник: korrespondent.net

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