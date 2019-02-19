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19. 02. 2019

В Киевской области нашли 27 боеприпасов времен Второй мировой

В Киевской области в урочище Толстая в понедельник, 18 февраля, специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружили 27 взрывоопасных предметов. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, специалисты нашли один артиллерийский снаряд калибра 152 мм, восемь артиллерийских снарядов калибра 37 мм, шесть артиллерийских снарядов калибра 20 мм, две авиабомбы АО-25, три авиабомбы АО-8, четыре авиабомбы АО-2,5, одну минометную мину калибра 82 мм, одну гранату Ф-1 и гранату РГД-5.

Взрывоопасные предметы были изъяты и обезврежены путем подрыва в заранее определенном карьере для уничтожения взрывоопасных предметов.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области нашли 27 боеприпасов времен Второй мировой

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Источник: korrespondent.net

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