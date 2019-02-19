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19. 02. 2019

В Южной Корее горела общественная баня: более 50 пострадавших

В Южной Корее во вторник, 19 февраля, произошел пожар в общественной бане на юго-востоке страны, в результате чего два человека погибли и 50 пострадали. Об этом сообщает Синьхуа.

Указано, что пожар произошел около 7:11 по местному времени в мужской части бани, на четвертом этаже семиэтажного дома в городе Тэгу. Как отмечается, огонь потушили через 20 минут, однако дым окутал многие помещения здания.

"Двое мужчин, вероятно 60 лет, были найдены мертвыми в помещении бани. Около 50 человек отравились дымом и были доставлены в ближайшие больницы. Один из них находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Известно, что на первом и втором этажах семиэтажного дома располагаются рестораны, на третьем и четвертом этажах - бани, а на этажах выше - квартиры.

Ранее в Южной Корее произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов в городе Тэджон, его жертвами стали три человека.

Также сообщалось, что из римского аэропорта Чампино из-за возгорания в здании утром во вторник, 19 февраля, были эвакуированы все пассажиры и персонал.

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Источник: korrespondent.net

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