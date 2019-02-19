"Евробляхеры" показали пьяных пограничников

В пункте пропуска Шегини на границе с Польшей участники движения АвтоЕвроСила сняли на видео двух пьяных пограничников на рабочем месте. Запись они опубликовали на своей странице в Facebook.

Активисты выяснили, что первого пограничника зовут Роман Хитро. На бейдже таможенник числится за Министерством аграрной политики Украины. Участники АвтоЕвроСилы заявляют, что вызвали полицию и инициировали гражданское задержание. Задержанный не отрицал, что он выпил. Но сказал, что не находился в этот момент на рабочем месте. На видео мужчина делает попытки убежать или закрыться в подсобном помещении.

Позже на этом же КПП задержали пьяную сотрудницу погранслужбы. Во время задержания несколько мужчин АвтоЕвроСилы взяли женщину в кольцо, чтобы не дать ей скрыться. Ее отвели под крики "Ганьба!" к выпившему коллеге.

Напомним, 22 февраля завершается льготный период применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления "евроблях". После этой даты владельцы таких авто будут платить акцизный налог по полной ставке.

Накануне Кабмин принял решение упростить процедуру таможенного оформления "евроблях". Автомобили на еврорегистрации разрешили ввозить по техническому паспорту страны последней регистрации.

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Источник: korrespondent.net