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19. 02. 2019

В Одесской области водитель насмерть сбил школьницу

В Одесской области водитель сбил насмерть 11-летнюю школьницу в с. Малога Белгород-Днестровского района. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Предварительно правоохранители установили, что девочка неожиданно выбежала на дорогу, где ее сбил прицеп от автомобиля ВАЗ под управлением 64-летнего местного жителя, который в это время проезжал мимо.

"Школьница с черепно-мозговой травмой была госпитализирована в Белгород-Днестровскую районную больницу. Сегодня утром врачи уведомили полицейских, что ребенок умер", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется следствие.

Ранее рейсовый пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Донецкой области.

Также сообщалось, что на дорогах Киевской области за сутки погибли трое пешеходов.

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Источник: korrespondent.net

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