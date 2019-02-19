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19. 02. 2019

Сепаратисты обострили ситуацию на Приазовье

На Донбассе наблюдается обострение обстановки на приморском участке фронта. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что вторые сутки сепаратисты обстреливает позиции украинских войск в Приазовье из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Так, с 06:35 18 февраля в течение почти трех часов под вражеским обстрелом находились наши защитники Лебединского. Состороны оккупированной Саханки противник совершил 35 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, а также применял противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Еще более 20 артиллерийских выстрелов сепаратисты провели с 07:30 по подразделениям Объединенных сил в районе Водяного.

В то же время утром 19 февраля сепаратисты вели массивный артиллерийский обстрел позиций защитников Украины.

Так, с 07:00 до 09:20 по направлению оккупированного села Безымянное враг совершил 40 залпов из артиллерии 122-го калибра по нашим защитникам Лебединского. А по мужественным защитникам Водяного, с 07:10 в течение полутора часов, сепаратисты осуществили 213 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм.

Напомним, за сутки 18 февраля сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС, ранены четверо украинских военных.

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Источник: korrespondent.net

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