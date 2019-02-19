В Николаевском облэнерго идут обыски – СМИ

Сотрудники силовых ведомств во вторник, 19 февраля, проводят обыски на коммунальном предприятии Николаевоблтеплоэнерго. Об этом сообщил директор КП Николай Логвинов в комментарии местному изданию Новости-N.

Он сообщил, что обыски проводятся в рамках дела, связанного с департаментом энергоэффективности горсовета. Розыскные действия не связаны с деятельностью Николаевоблтеплоэнерго. Несмотря на обыски, предприятие работает в штатном режиме.

Накануне в департаменте энергоэффективности в Николаевском горсовете сотрудники ГУ Нацполиции Николаевской области совместно с работниками прокуратуры проводят обыски. Позже в полиции прокоментировали обыски в горсовете Николаева. Отмечается, что обыски провели в рамках досудебного расследования возможной растраты имущества госслужащими.

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Источник: korrespondent.net