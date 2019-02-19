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19. 02. 2019

В Израиль не впустили 500 украинцев с начала года

За два неполных месяца нынешнего года правоохранители Израиля отказали 500 гражданам Украины во въезде. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря председателя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

По его словам, пока неизвестно, почему израильтяне не пропускают так много украинцев.

Также, по словам Слободяна, с начала года украинские пограничники не пропустили 80 граждан Израиля. Они часто не могут подтвердить цель своего визита в Украину.

Ранее сообщалось, что в 2018 году выросло количество репатриантов из Украины в Израиль – более 6500 человек (годовой прирост на 9%). Но больше всего репатриантов прибыло из России – более 10500 (прирост 45%).

Также сообщалось, что посол Израиля шокирован годом Бандеры во Львоской области.

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Источник: korrespondent.net

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