Генштаб оценил развитие армии за пять лет

За пять лет в Украине сформировано 29 новых боевых бригад и полков. Об этом во вторник, 19 февраля, заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Бессараб во время специального заседания Верховной Рады.

По его словам, в ВСУ проведено реформирование системы военного управления, боевой подготовки и всестороннего обеспечения, которые постепенно становятся совместимыми с армией НАТО.

Так, было сформировано 29 новых боевых бригад и полков, обновлен отдельный род войск - Десантно-штурмовые войска, создан отдельный род сил - Силы специальных операций.

Кроме того, была реформирована система территориальной обороны Украины и создан оперативный резерв, в который зачислены почти 200 тысяч резервистов, имеющих опыт выполнения задач в зоне боевых действий.

Бессараб также заявил, что украинская армия летом 2014 года освободила на Донбассе более 200 населенных пунктов, что составляет 70% от оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Ранее в Минобороны сообщили, что в прошлом году с ВСУ подписали контракт больше 30 тысяч военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net