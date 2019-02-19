В Житомирской области женщина с ножом напала на полицейского

В Житомирской области полиция начала расследование по факту нападения матери троих несовершеннолетних детей на полицейского. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

В полиции отметили, что событие произошло в одном из сел Овручского района 18 февраля. Название села правоохранители не указывают по этическим соображениям в интересах детей. Согласно сообщению, в рамках профилактического рейда сотрудники органа опеки и попечительства приехали в дом, где проживает неблагополучная семья.

"46-летняя женщина имеет на воспитании троих несовершеннолетних детей - 13-летнюю дочь и двух сыновей соответственно 11-ти и 7-ми лет. На учете социальных служб семья состоит с 2012 года. Мать ранее уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за различные правонарушения, в том числе и за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, внутри помещения участники рейда застали полный беспорядок, холодных и голодных детей и их мать, которая находилась в нетрезвом состоянии. Дети сами попросили забрать их в больницу, где они смогли бы отогреться и поесть. Однако мать стала препятствовать изъятию детей и их передаче прибывшим медикам. При таких обстоятельствах на место происшествия были вызваны полицейские, в присутствии которых социальные работники смогли завершить процедуру изъятия детей из кризисных условий.

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"Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу и тоже выходили из ее дома. Однако женщина вдруг схватила нож и бросилась с угрозами с ним вдогонку за инспектором. Полицейский заметил такие действия и выбил из рук женщины опасный предмет", - сообщили в ведомстве.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Подобные действия по действующему законодательству наказываются исправительными работами, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет. Продолжается расследование.

Также отмечается, что трое несовершеннолетних детей, изъятых из семьи, сейчас находятся в медицинском учреждении, где за их состоянием следят медики. Решается вопрос о месте их дальнейшего пребывания.

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Источник: korrespondent.net