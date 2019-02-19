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19. 02. 2019

В России заявили о росте на треть турпотока из Украины

За весь 2018 год Россию с целью туризма посетили 37 тысяч граждан Украины, что на 28% больше, чем в 2017-м (26,3 тысяч человек). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ во вторник, 19 февраля.

Утверждается, что всего в 2018 году в России побывали 9,1 млн украинских граждан, 7,8 млн из них приезжали с частным визитом, около 600 тысяч – с деловой целью. Остальные пересекали территорию России транзитом.

При этом 26 украинцев якобы остались в России для постоянного проживания.

Также уточняется, что большинство украинцев (более 6 млн человек) прибыли в Россию на автомобилях.

Ранее в Крыму заявили о рекордном числе туристов на Новый год. Аннексированный полуостров якобы посетили более 190 тысяч туристов, что почти на 40% выше прошлогодних.

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Источник: korrespondent.net

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