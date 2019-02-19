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19. 02. 2019

Военные отрицают появление самолета над Донбассом

Ни один российский самолет не пересекал воздушное пространство Украины. Так командование Воздушных сил ВСУ прокомментировало сообщение СММ ОБСЕ о полете над Донбассом самолетом.

"В сети Интернет, некоторыми информационными Интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 года в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолет Воздушно-космических сил РФ типа Ту-95. Проверив выше указанную информацию, сообщаем, что она не соответствует действительности", - говорится в сообщении командования в Facebook.

Силы противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уверяют, что ежедневно несут боевое дежурство, стоят на страже воздушного пространства Украины и готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.

Ранее наблюдатели ОБСЕ сообщили, что зафиксировали полеты самолета вероятно категории Туполев над неподконтрольной территории Донбасса.

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Источник: korrespondent.net

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