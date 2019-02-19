Таможенники напомнили "евробляхерам" о завершении льгот

Период действия переходных положений Налогового кодекса Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств с применением коэффициента 0,5 заканчивается 22 февраля в 24:00. Об этом сообщает Закарпатская таможня ГФС.

С 23 февраля 2019 года при таможенном оформлении транспортных средств граждан акцизный налог будет взиматься в полном объеме, как это предусмотрено действующим законодательством.

На Закарпатской таможни ГФС продолжается оформление транспортных средств с иностранной регистрацией. Всего с 25 ноября 2018, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство, по состоянию на 18 февраля 2019 года в Закарпатской таможни ГФС оформлено 13202 транспортных средств граждан. Это принесло в госбюджет поступлений более 820 млн грн. Средняя таможенная стоимость таких авто составила 3600 долларов.

Граждане, планирующие легализовать свой автомобиль, имеют возможность осуществить таможенное оформление транспортных средств на таких таможенных постах: Железнодорожный, Малый Березный, Лужники, Виноградов-грузовой, Ужгород-центральный, Мукачево, Хуст в Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что "евробляхеры" показали пьяных таможенников на работе. Инцидент произошел на пункте пропуска Шегини на границе с Польшей. Активисты вызвали полицию и инициировали задержание таможенников.

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Источник: korrespondent.net