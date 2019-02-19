Лента RSS
Подписаться на ленту
19 февраля 2019, вторник, 17:09
+5°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
19. 02. 2019

Таможенники напомнили "евробляхерам" о завершении льгот

Период действия переходных положений Налогового кодекса Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств с применением коэффициента 0,5 заканчивается 22 февраля в 24:00. Об этом сообщает Закарпатская таможня ГФС.

С 23 февраля 2019 года при таможенном оформлении транспортных средств граждан акцизный налог будет взиматься в полном объеме, как это предусмотрено действующим законодательством.

На Закарпатской таможни ГФС продолжается оформление транспортных средств с иностранной регистрацией. Всего с 25 ноября 2018, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство, по состоянию на 18 февраля 2019 года в Закарпатской таможни ГФС оформлено 13202 транспортных средств граждан. Это принесло в госбюджет поступлений более 820 млн грн. Средняя таможенная стоимость таких авто составила 3600 долларов.

Граждане, планирующие легализовать свой автомобиль, имеют возможность осуществить таможенное оформление транспортных средств на таких таможенных постах: Железнодорожный, Малый Березный, Лужники, Виноградов-грузовой, Ужгород-центральный, Мукачево, Хуст в Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что "евробляхеры" показали пьяных таможенников на работе. Инцидент произошел на пункте пропуска Шегини на границе с Польшей. Активисты вызвали полицию и инициировали задержание таможенников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.