Жительница Мариуполя обманом отправляла девушек в секс-рабство

Сотрудники СБУ задержали жительницу города Мариуполь в Донецкой области, которая отправляла украинок в бордели одной из стран Ближнего Востока, обещая им работу в сфере общепита. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, за каждую переправленную за границу женщину злоумышленница получала от заказчиков $300.

"Подбор" девушек она осуществляла якобы под видом работы в заведениях общественного питания", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители задержали женщину в аэропорту Запорожья при попытке отправки заграницу двух украинок.

Во время обысков по месту жительства у злоумышленицы изъяли авиабилеты на имена еще двух женщин и мобильный телефон с перепиской, доказывающей противоправную деятельность.

Следствие продолжается.

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Напомним, в январе на границе были задержаны злоумышленники, которые пытались вывезти трех украинок в Германию для сексуальной эксплуатации.

Ранее полиция Испании освободила пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.

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Источник: korrespondent.net