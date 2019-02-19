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19. 02. 2019

Полиция открыла дело против силовиков РФ из-за обыска в Крыму

Полиция Крыма возбудила уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилья проукраинского активиста, у которого российские силовики во время обыска отобрали ценные вещи. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Крыму и Севастополе.

"8 февраля на территории оккупированного Крыма, в поселке Орехово Сакского района, российские силовики провели незаконный обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько, в ходе которого изъяли у него украинскую символику, технику и домашние CD-диски", - сообщили силовики.

По их словам, поэтому полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища), за которое предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

Как сообщалось, 14 февраля в аннексированном Крыму после проведения обысков были задержаны трое крымских татар.

Напомним, в Крыму сотрудники ФСБ провели обыски у двоих местных жителей, которых назвали "участниками незаконного украинского батальона имени Номана Челебиджихана". Позже одного из них арестовали на два месяца.

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Источник: korrespondent.net

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