Мангеру не нашли электронный браслет - адвокат

На подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого выпустили из-под ареста под залог, не одели электронный браслет. Об этом сообщил один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильченко, пишут Українські Новини во вторник, 19 февраля.

"Среди обязательств электронный браслет есть, но сейчас он без него, так как свободных нет в Херсоне", - сказалИльченко.

По его словам, на Мангера оденут браслет, как только найдут.

Также адвокат сообщил, что его клиент уже сдал паспорт для выезда за границу.

Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Мангер организовал и профинансировал убийство активистки.

15 февраля Мангер вышел из СИЗО под залог.

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Источник: korrespondent.net