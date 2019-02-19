Крушение MH17: офицер ГРУ объявлен в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Олега Иванникова по подозрению в причастности к крушению малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

По данным МВД, Иванникова объявили в розыск 21 января этого года.

Иванникову предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УПК Украины.

Как сообщалось, в мае прошлого года международная группа разведки Bellingcat по публичным источникам информации назвала Иванникова одним из ключевых подозреваемых по делу MH17. Bellingcat назвал имя и опубликовал фото фигуранта.

"Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что "Андрей Иванович" или "Орион", принимавший участие в переброске в Украину Бука, сбившего MH17, - это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников", - указывала группа.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net