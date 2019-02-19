"Не учите Украину быть Европой". Туск в Киеве

Президент Европейского совета Дональд Туск приехал в Украину в связи с годовщиной кровавых событий на Майдане и начала агрессии России против Украины.

Кроме встреч с премьер-министром и президентом Украины Туск также принял участие в специальном заседании Верховной Рады. Выступление европейского политика в украинском парламенте, кстати, на украинском языке, уже успели назвать историческим.

Так что такого сказал Туск?

Украина – это Европа

Туск повторил, что Европейский союз с Украиной и признает все европейские устремления украинского народа.

Также он подтвердил, что ЕС никогда не признает аннексии Крыма и не откажется от антироссийских санкций.

“Часто повторяю своим коллегам в Брюсселе: не учите их быть Европой, учитесь у них, что такое Европа. Позвольте повторить слова, с которыми я когда-то обратился к лидерам Европейского союза: “Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. Кто готов продавать Украине - продает будущее Европы””, - отметил Туск.

Комплиментов он вообще не жалел: “Скажи, что думаешь об Украине, и я буду знать, что ты думаешь о Европе! Нет справедливой Европы без независимой Украины. Есть безопасной Европы без безопасной Украины”.

Стих

Вспоминая о событиях Евромайдана Туск процитировал стих Галины Крук.

Усі ми, Європо, так глибоко стурбовані, що деякі навіть убиті.

Чисть частіше Ютюби,

щоб тутешня жорстокість не разила твоїх громадян.

Деякі з наших ніколи тебе не побачать на власні очі.

В тебе теж щось із зором, Європо,

ти вперто не бачиш вибитих їхніх очей і вогнепальних ран.

Деякі більше не зможуть, Європо, не гнівайся,

навіть руки тобі дати (хіба що протези!),

навіть торкнутись культури твоєї минулих віків.

Сторожи свої межі, Європо,

щоб тебе не торкнулося раптом, прислухайся, на всякий пожежний,

чи ми кричимо ще від ударів прикладів, армійських чобіт і кийків.

Советы от Туска

Президент Евросовета подчеркнул, что “никто не может поучать хозяев, как обустраивать дом”. Но несколько советов украинцам таки дал.

Не причините друг другу вреда на выборах. Внутренние конфликты – подарок для третьей стороны, отметил Туск.

Избегайте радикального национализма.

Стремитесь к демократии.

Боритесь с коррупцией. Туск напомнил, что честность и прозрачность власти нужны не потому, что этого требует Европейский союз, а потому что в этом нуждаются украинцы.

Верьте в молодежь. По мнению Дональда Туска, именно на молодежь стоит опираться при реформировании государства.

Остальная программа

Во время встречи с президентом Петром Порошенко Туск назвал продолжение реформ лучше формой уважения героям революции.

Также Туск почтил память героев Небесной сотни, установив лампадки у памятной стелы с именами погибших в центре столицы.

Также вместе с Порошенко Туск ознакомился с проектом Музея Революции достоинства, строительство которого запланировано на месте гибели активистов.

Завтра Туск посетить Львов.

Изменения в Конституцию

Президент Петр Порошенко на внеочередном заседании Рады подписал изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

Порошенко поставил свою подпись торжественно: с обеих сторон от него стояли спикер ВР Андрей Парубий и премьер Владимир Гройсман, а наблюдал за этим присутствующий в зале Туск.

Во время своего выступления с трибуны парламента президент заявил, что задача Украины заключается в том, чтобы не позднее 2023 года подать заявку на членство в ЕС и получить план действий по членству в НАТО.

Также Порошенко заявил, что за пять лет агрессии РФ не добилась ни одной из поставленных целей и тактически Украина уже выиграла.

По словам Порошенко, "блицкриг" Кремля захлебнулся, РФ прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы.

"Поэтому и ставки в такой войне сверхвысокие. Мечта Путина - разделенная Европа, которая отреклась от своих ценностей. Мечта Путина - ослабленная Европа, которой он диктует свои условия. Мечта Путина - пояс зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет является чисто номинальным", - заявил Порошенко .

При этом он выразил убеждение, что окончательно украинцы победят РФ, если не будут разобщенными.

Зачем это все

Украинский дипломат Владимир Хандогий считает, что привязка визитов к выборам и различным международным мероприятиям является довольно искусственной.

“Да, в практике межгосударственных отношений бывает определенная пауза в связи с выборами. Но на самом деле это не должно стать каким-то непреодолимым препятствием. Повестка дня отношений Украины и Европейского Союза достаточно насыщена, поэтому у них нет подхода, что на время предвыборного периода надо остановить любые отношения и ждать результатов”, - отметил эксперт.

По его мнению, очевидно, что отношения Украины с ЕС развиваются по восходящей.

“У нас есть, конечно, проблемы в отношении имплементации Соглашения об ассоциации: очень много невыполненных пунктов. А это большое поле для работы. Но в целом наши отношения, в том числе политические, развиваются очень активно. В частности, на днях ЕС анонсировал введение дополнительных санкций против России - так называемый азовский пакет”, - напомнил Хандогий.

Источник: korrespondent.net