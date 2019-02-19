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19. 02. 2019

Сепаратисты "ЛНР" вернули ОБСЕ обломки их беспилотника

Представители "ЛНР" заявили, что передали наблюдателям миссии ОБСЕ фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата. Об этом во вторник, 19 февраля, заявил представитель так называемой "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что передача состоялась на месте крушения беспилотника в районе поселка Червоногвардейское после осмотра места специалистами контрактной компании по обслуживанию БПЛА миссии ОБСЕ.

Горящий беспилотник обнаружили накануне на подконтрольной сепаратистам территории Луганской области. При этом в "ЛНР" возлагают ответственность за его падение на украинских военнослужащих.

Напомним, накануне сообщалось о крушении беспилотника наблюдательной миссии ОБСЕ.

Ранее в "ДНР" заявили, что сбили украинский беспилотник, который якобы принадлежит 57 мотопехотной бригаде ВСУ.

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Источник: korrespondent.net

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