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19. 02. 2019

В порт Одессы направляется ракетный эсминец США

Американский ракетный эсминец Donald Cook направляется на патрулирование в Черное море. Об этом говорится на странице командования Шестого флота США в Facebook во вторник, 19 февраля.

Как отмечается, корабль начал проход через пролив Дарданеллы в северном направлении - в Черное море. В акватории он будет проводить обычные операции. Как отметил командир эсминца, "каждый визит здесь дает уникальную возможность работать с региональными морскими партнерами".

Отметим, Donald Cook заходил в Черное море ровно месяц назад - 19 января. Он пробыл в акватории до 28 января. За это время он, в частности, заходил в грузинский порт Батуми. 

Как уточняет УНИАН, ракетный эсминец США USS Donald Cook 25 февраля прибудет в порт Одессы. 

Ранее сообщалось, что в акваторию Черного моря вошли военный корабль военно-морских сил ФРГ, плавучая база Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО.

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Источник: korrespondent.net

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