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19. 02. 2019

В Испании задержали крупную банду наркоторговцев

В Испании силовики провели две масштабные операции против незаконной перевозки наркотиков и задержали более 60 наркодельцов. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает РИА Новости.

Так, правоохранители задержали 66 человек, изъяли семь тонн гашиша, четыре катера, три украденных внедорожника и оружие.

Отмечается, что в ряде населенных пунктах автономного сообщества Андалусия проведены 22 обыска, в том числе в провинции Кадис, через которую в Испанию попадают 40% наркотиков.

Задержанным предъявлены обвинения в наркоторговле, краже транспортных средств и отмывании денег.

Ранее стало известно, что в США изъяли наркотики почти на миллиард долларов. Операция проводилась совместно американскими и австралийскими правоохранительными органами.

Также сообщалось, что в Латвии конфисковали самую крупную партию кокаина в истории страны.

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Источник: korrespondent.net

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