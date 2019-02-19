Шевченковская премия-2019: названы лауреаты

Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов 2019 года. Их имена во вторник, 19 февраля, в соцсети Facebook обнародовал член комитета премии Ростислав Семкив.
В номинации Публицистика, журналистика отметили Богдана Горыня и Оксану Забужко.
Награду за Музыкальное искусство присудили композитору Владимиру Шейко.
В категории Визуальное искусство лучшим признали художника-графика и каллиграфа Василия Чебаника.
В номинации Киноискусство отметили режиссера Романа Бондарчука.
В номинации Театральное искусство -режиссера Ростислава Держипольского.
Семкив отметил, что результаты голосования комитета премии подадут на утверждение президенту Украины Петру Порошенко. Награждать лауреатов будут в начале марта.
Накануне американская Гильдия сценаристов определила лауреатов премии Writers Guild Awards 2018.
На Нобелевскую премию мира-2019 номинировано более 300 человек
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Источник: korrespondent.net
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