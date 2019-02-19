Лента RSS
Подписаться на ленту
19 февраля 2019, вторник, 18:48
+5°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
19. 02. 2019

Шевченковская премия-2019: названы лауреаты

Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов 2019 года. Их имена во вторник, 19 февраля, в соцсети Facebook обнародовал член комитета премии Ростислав Семкив.

В номинации Публицистика, журналистика отметили Богдана Горыня и Оксану Забужко.

Награду за Музыкальное искусство присудили композитору Владимиру Шейко.

В категории Визуальное искусство лучшим признали художника-графика и каллиграфа Василия Чебаника.

В номинации Киноискусство отметили режиссера Романа Бондарчука.

В номинации Театральное искусство -режиссера Ростислава Держипольского.

Семкив отметил, что результаты голосования комитета премии подадут на утверждение президенту Украины Петру Порошенко. Награждать лауреатов будут в начале марта.

Накануне американская Гильдия сценаристов определила лауреатов премии Writers Guild Awards 2018.

На Нобелевскую премию мира-2019 номинировано более 300 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.