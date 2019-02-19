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19. 02. 2019

В Швейцарии лавина погребла 10 человек

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла снежная лавина, под которой могут быть погребены более десяти человек. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает местное издание Nouvelliste.

Мэра города Кран-Монтана Николя Феро заявил, что под снегом могут находиться от 10 до 12 человек.

Ранее полиция кантона Вале сообщала, что лавина унесла "нескольких человек".

Напомним, в Кашмире из-за схождения лавины погибли 12 человек. Снежная лавина накрыла полицейский пост, где находились семь человек - пять полицейских и два преступника.

А на прошлой неделе в Карпатах за сутки сошло пять лавин.

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Источник: korrespondent.net

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