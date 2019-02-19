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19. 02. 2019

Почти 30 тысяч украинцев получали зарплату меньше минимальной

В течение прошлого года Государственная служба по вопросам труда выявила 29,4 тысячи сотрудников, которым заработная плата выплачивалась в размере, меньшем от минимальной. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, согласно отчету, 11 708 человек не получили минимальную зарплату из-за установления неполного рабочего времени, 7 455 – в связи с предоставлением ежегодного отпуска, 5 410 - в связи с предоставлением отпуска без сохранения зарплаты, 4 137 – из-за временной недееспособности, 678 – из-за невыполнения норм выработки (сдельная форма оплаты труда).

Всего было проверено 6 625 работодателей, 281 их которых по результатам проверки выплатили сотрудникам 3,4 млн гривен в качестве индексации денежных доходов населения.

Напомним, с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине вырасла на 450 гривен (около 12%) - до 4173 грн. А в конце 2018 года минимальная зарплата в Украине составляла 3723 гривен.

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Источник: korrespondent.net

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