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19. 02. 2019

"Черный список" Украины пополнился 19 российскими книгами

Госкомтелерадио во вторник, 19 февраля, расширил список российских изданий, запрещенных к продаже на территории Украины. В него были внесены 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды и коммунистическая символика.

"Не будет распространяться в Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур России. Не представлено разрешения на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой как мантра повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди", - говорится в тексте решения.

Под запрет также подпали ряд детских изданий и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая и российская символики. Кроме того, запрещена реализация книги Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина", в которой, как отмечается, "фальсифицируется факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими".

В список заключенных включена книга Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы", предисловие к которой рекламирует российские телеканалы.

"Не представлено разрешения на ввоз книги Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ООО Эксмо), в которой использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены Министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", - добавили в комитете.

Напомним, в конце декабря Госкомтелерадио запретил ввоз 26 российских книг. 

А в начале февраля 2019 в "черный список" Украины попали еще 13 российских книг.

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Источник: korrespondent.net

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