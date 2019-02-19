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19. 02. 2019

На Мангера надели электронный браслет

Сотрудники полиции наделиэлектронный браслет на председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации активистки Екатерины Гандзюк. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщают Українські новини со ссылкой на спикера Нацполиции Ярослава Тракало.

"В соответствии с постановлением суда, которое поступило в полицию Херсонской области, этот гражданин отпущен под залог с обязательным ношением электронного средства контроля. В присутствии следователя такой электронный браслет был на него надет", – сообщил Тракало.

Спикер добавил, что передвижения подозреваемого разрешено только по городу, а выезд за пределы Херсона возможен только с разрешения следователя СБУ.

Ранее во вторник сообщалось, что Мангеру не смогли найти электронный браслет. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Ильченко.

Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Мангер организовал и профинансировал убийство активистки. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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