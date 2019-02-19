Москалькова сообщила о медобследовании троих украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки начали проходить углубленное медицинское обследование. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщается на сайте омбудсмена.

"Руководство СИЗО Лефортово и следствие ФСБ России провели переговоры с департаментом здравоохранения города Москвы. В результате уже сегодня для проведения углубленного обследования украинский моряк Андрей Артемьев направлен в гражданское медицинское учреждение, первую градскую больницу. Кроме того, украинские моряки Андрей Эйдер и Василий Сорока 21 февраля пройдут осмотр, соответственно, в первой градской больнице и четвертой городской поликлинике", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Москалькова отметила, что места обследования выбирали с учетом наличия в них высококвалифицированных специалистов и оборудования, необходимого для диагностики.

Ранее украинский омбудсмен Денисова сообщала, что задержанным Россией украинским морякам стало хуже.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу.

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых сейчас удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".

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Источник: korrespondent.net