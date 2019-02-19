Лента RSS
Подписаться на ленту
19 февраля 2019, вторник, 21:45
+5°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
19. 02. 2019

Москалькова сообщила о медобследовании троих украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки начали проходить углубленное медицинское обследование. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщается на сайте омбудсмена.

"Руководство СИЗО Лефортово и следствие ФСБ России провели переговоры с департаментом здравоохранения города Москвы. В результате уже сегодня для проведения углубленного обследования украинский моряк Андрей Артемьев направлен в гражданское медицинское учреждение, первую градскую больницу. Кроме того, украинские моряки Андрей Эйдер и Василий Сорока 21 февраля пройдут осмотр, соответственно, в первой градской больнице и четвертой городской поликлинике", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Москалькова отметила, что места обследования выбирали с учетом наличия в них высококвалифицированных специалистов и оборудования, необходимого для диагностики.

Ранее украинский омбудсмен Денисова сообщала, что задержанным Россией украинским морякам стало хуже.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу. 

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых сейчас удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.