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19. 02. 2019

В Борисполе группе израильтян запретили въезд в Украину - соцсети

В киевском аэропорту Борисполь во вторник, 19 февраля, около 35 израильтян, прибывших в столицу Украины утренним рейсом компании Эль-Аль, не прошли  паспортный контроль. Об этом сообщил пользователь Edward Doks на своей странице в Faceebook.

Среди тех, кого не пустили в Украину, оказался и Йохай Даган – гид, сопровождавший группу религиозных израильтян

"В Борисполе пропустили группу религиозных девушек, а их экскурсовода с деньгами на питание и отели депортируют в Израиль! А также ещё 16 израильтян. Более 35 пассажиров удерживали более четырех часов. Израильтяне массово сдают билеты. Кому понадобилось убивать туризм в Украину накануне сезона?", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в аэропорту Израиля более пяти часов удерживали 140 украинцев. У них отобрали паспорта, а в туалет сопровождали под конвоем. Адвокат и нардеп Георгий Логвинский на своей странице в Facebook сообщил, что это было сделано в знак протеста против отказа во въезде гражданам Израиля. 

Ранее СМИ Израиля также написали о скандале со свастикой в киевском ТРЦ. При этом издания исказили некоторую информацию.

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Источник: korrespondent.net

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