Москалькова: Этапирование Балуха займет до месяца

Этапирование украинского заключенного Владимира Балуха может продлиться около месяца. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает пресс-служба омбудсмена.

"Конечное место отбывания наказания не сообщается родственникам и адвокату до момента фактического прибытия в него заключённого. Обычно на такую дорогу, до того места, куда он отправлен отбывать наказание, уходит от двух недель до одного месяца", - сказала Москалькова.

В сообщении также говорится, что у Балуха "нормальное самочувствие, никаких жалоб по поводу состояния здоровья он не высказывал".

Ранее Ахтем Чийгоз сообщал, что Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Краснодар.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

В итоге суд в аннексированном Крыму приговорил активиста к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима.

В октябре 2018 года Владимир Балух решил прекратить голодовку, которую начал в марте. Перед этим "Верховный суд" аннексированного Крыма сократил на месяц срок его заключения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net