На Полтавщине разбился микроавтобус из Варшавы: четверо погибших

В Лубенском районе попал в аварию микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье. Погибли четыре человека, еще два госпитализированы с травмами, сообщает управление Нацполиции в Полавской области во вторник, 19 февраля.

Отмечается, что авария произошла сегодня около 18:00 на 188 км автодороги Киев – Харьков, вблизи села Пышное.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

"По предварительной информации в микроавтобусе находилось шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, еще один – умер в больнице. Еще два человека, среди которых и водитель – находятся в реанимации", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек (ч.3 ст.286 УК Украины).

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Напомним, возле села Процев в Бориспольском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Водитель автомобиля ВАЗ съехал в кювет со скользкой дороги и врезался в дерево.

А в Одесской области грабители попали в ДТП после преступления. Один из них погиб, еще два пострадали.

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Источник: korrespondent.net