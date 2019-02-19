Житель села Кошары Одесской области Анатолий Белоус усовершенствовал свой автомобиль Москвич, установив в нем печь буржуйку, которую топит дровами и углем. Об этом сообщает Думская во вторник, 19 февраля.
Мужчина рассказал, что "штатная" печка у него сломалась, на новую не было денег, и он долго ездил без отопления.
"Было холодно, неприятно, запотевали стекла. А мне надо через день ездить в другое село, Сычавку, встречать жену с работы. По вечерам довольно холодно. А теперь совсем другое дело", – говорит Анатолий.
По его словам, проблем с полицией из-за буржуйки у него нет. Ни в одном нормативном документе не оговаривается, какую отопительную систему можно иметь в машине, а какую нет. Кроме того, печка вполне безопасна: открытого огня в салоне нет, и огнетушитель всегда под рукой.
Анатолий отметил, что благодаря буржуйке, он сильно экономит на бензине.
"Да можно даже без дров или угля ездить. Любая кора, ветки – все горит", – рассказывает владелец Москвича.
Cмотрите фотогалерею: Житель Одесской области отапливает авто буржуйкой
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Источник: korrespondent.net
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