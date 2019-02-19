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19. 02. 2019

В Бердянске снова обвалился коллектор

В городе Бердянск Запорожской области во вторник, 19 февраля, произошел очередной масштабный обвал магистрального канализационного коллектора, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что магистральный коллектор, принимающий 80% стоков города, обвалился сразу на двух участках - на улице Пятигорской рядом с жилым домом, а также на улице Ленинградской, между улицами Вроцлавской и Промышленной.

Местные жители говорят, что в последнее время на этих участках происходило активное движение грунта.

Коммунальные службы Бердянска обследуют аварийные участки. Местные власти пока не комментируют ситуацию. Проблем с водоснабжением в настоящее время нет.

Как сообщалось, магистральный канализационный коллектор Бердянска начал обрушаться в ночь с 27 на 28 января. Для предотвращения разлива стоков в Бердянске на неделю было отключено водоснабжение в шести районах города. 1 февраля подача воды в город была возобновлена благодаря установке временной обводной станции перекачивания стоков. 3 февраля произошел ряд новых обрушений коллектора, в результате водоснабжение части Бердянска было прекращено. Всего было зафиксировано обрушение коллектора в девяти местах. Последний обвал произошел 12 февраля. 

Местные правоохранители открыли уголовное производство по статье о служебной халатности.

Напомним, аварии на бердянском коллекторе ранее стали причиной перебоев с водоснабжением города.

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Источник: korrespondent.net

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