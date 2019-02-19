Стал известен новый владелец "вертолетной площадки Януковича"

Структуры близкие к народному депутату от БПП Максиму Ефимову приобрели конгрессно-выставочный центр (КВЦ) Парковый в Киеве, более известный как "вертолетная площадка Януковича". Бенефициаром этого бизнеса выступила его мать – Любовь Ефимова, сообщил нардеп на своей странице в Facebook во вторник, 19 февраля.

"СМИ в очередной раз обсуждает смену собственника киевского КВЦ Парковый, упоминая мое имя. Решил расставить все точки на "і". Интереса к этому объекту я не скрывал и изучал его инвестиционную привлекательность. Считаю, что Парковый вполне может претендовать на статус всеукраинского культурного хаба европейского уровня. Это моя цель", – написал он.

Ефимов добавил, что после решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ.

Он напомнил, что, будучи нардепом, он не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, поэтому бенефициаром данного бизнеса выступила его мать, Любовь Ефимова. Право заниматься операционной деятельностью по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании с хорошей репутацией.

"Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся", – отметил Ефимов и пообещал вскоре представить концепцию развития КВЦ Парковый.

Напомним, в октябре 2018 года "вертолетную площадку Януковича" официально передали в собственность общине Киева.

Но 7 февраля стало известно, что столичные власти проиграли очередной суд по КВЦ Парковый. Судья постановил вернуть "вертолетную площадку Януковича" фирме Амадеус Ко.

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Источник: korrespondent.net