На Прикарпатье директор школы и физрук избили копов

В селе Королевка Ивано-Франковской области директор школы и учитель физкультуры избили патрульных полицейских, которые за нарушение остановили их авто. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает ТСН.
В результате драки, которую устроили педагоги, один полицейский оказался в больнице.
Правоохранители утверждают, что у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.
После инцидента директор школы и физрук ушли на больничные.
Тем временем в школах Ивано-Франковска проводят уроки трезвости. В проекте участвуют педагоги и сотрудники патрульной полиции, а также известные спортсмены.
Напомним, в начале февраля в Херсоне мать школьника избила учительницу на глазах детей.
Ранее в одной из школ Киева отец школьника избил учителя физкультуры и угрожал пилой отрезать ему руку.
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Источник: korrespondent.net
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