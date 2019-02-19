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19. 02. 2019

Трамп заявил, что не спешит с разоружением КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он сказал во вторник, 19 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов из пресс-пула Белого дома.

"Я особо не тороплюсь", - отметил президент, говоря о том, что денуклеаризация - его цель.

Напомним, в июне 2018 года состоялся исторический саммит президента США и лидера КНДР в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Позже СМИ сообщали, что КНДР продолжает вести разработки ракетных вооружений, несмотря на официальные заявления об их прекращении.

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Источник: korrespondent.net

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