Церковно-археологический музей МинДС расширил экспозиционное пространство

В Минске 12 февраля состоялось открытие пятого экспозиционного зала церковно-археологического музея Минской духовной семинарии, посвященного истории духовного образования и просвещения на белорусских землях в XIX-первой половине ХХ века.

Торжественное открытие нового музейного зала возглавили Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, ректор Минской духовной семинарии архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко.

В открытии также приняли участие ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Серафим, архиереи Белорусского Экзархата, представители духовных семинарий Русской Православной Церкви, сообщает church.by.

Экспозиция зала включает коллекцию учебных пособий по религиозным дисциплинам, использовавшихся в образовательном процессе духовных семинарий, начальных и средних учебных заведений в XIX-первой половине ХХ века. Также представлена коллекция периодических изданий духовно-нравственного содержания, имевших широкое распространение на белорусских землях.

Представлены в новом музейном зале дореволюционные издания белорусских церковных писателей, богословов, историков, публицистов, а также научные исследования, посвященные истории Православной Церкви на белорусских землях.

Уникальным экспонатом нового зала является оригинальная фотография учителей и воспитанников Жировичского духовного училища, сделанная в 1900-1905 годы. В центре преподавательского коллектива изображен смотритель училища П.Ф. Полянский (1862 —1937), впоследствии священномученик Петр, митрополит Крутицкий.

Одна из витрин посвящена белорусскоязычным православным периодическим изданиям. Центральное место в ней занимает издававшийся И. Почопкой в Варшаве журнал «Праваслаўны беларус» (1925 г.). Экспонируются также и четыре приложения к названному журналу, выходившие в том же году под названием «Царкоўныя казаньня». В соседней витрине представлены православные издания Литовской епархии, также имевшие распространение на белорусских землях в 1920-1930-е годы.

Церковно-археологический музей Минской духовной семинарии создан в 2014 году по инициативе ректора архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия. В настоящее время музей включает пять залов, посвященных истории Минской духовной семинарии, истории Жировичского монастыря, церковному искусству XI-XX веков, рукописным и старопечатным книгам XVI-XVIII веков, истории духовного образования и просвещения на белорусских землях в XIX — первой половине ХХ века. Заведующий музеем — проректор по научной работе Александр Слесарев.

Источник: krynica.info