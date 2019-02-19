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19. 02. 2019

Епископ Антоний пригласил молодежь Слуцкой епархии на встречу

Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний 16 февраля встретился в Слуцком епархиальном управлении с молодежью православной Слуцко-Солигорской епархии.

На встрече присутствовали иерей Павел Сергеев – руководитель отдела по делам молодежи Слуцко-Солигорской епархии, ряд священников, члены братства праведной Софии Слуцкой (Слуцк), братства благоверных Петра и Февронии Муромских (Солигорск) и молодежная группа в честь священномученика Владимира Пастернацкого, действующая при храме Вознесения Господня в Копыле, сообщает sluck-eparchiya.by.

Встреча была инициирована епархиальным отделом по делам молодежи и организовано Богданом Гришко, координатором по делам молодежи Слуцкого благочиния.

Гости из Солигорска и Копыля посетили домовый храм в честь святителя Димитрия Ростовского и узнали историю здания епархиального управления.

Владыка Антоний поздравил всех собравшихся с праздником Сретения Господня, огласил обращение  Патриарха Кирилла по случаю Дня православной молодежи, пожелал, чтобы от юности своей все встретили Христа и никогда с Ним не расставались и чтобы вера никогда не старела в сердцах людей.

По завершении встречи участники обменивались мыслями и впечатлениями, пели под гитару, делали фото.

Источник: krynica.info

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